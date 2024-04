Promozione - domenica i playoff a Solarolo Portuense in Romagna con un pieno di fiducia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) A Portomaggiore è cominciato il conto alla rovescia per lo spareggioin programma: i romagnoli erano stati raggiunti al terzo posto nel turno precedente, posizione confermata dal successo sul Mesola e dalla miglior classifica avulsa, vale a dire negli scontri diretti. Nel paese di Laura Pausini i rossoneri avranno a disposizione un risultato su tre, ma visto il rendimento espresso dall’avvento di Paolo Mariani tutto può succedere. Il nuovo allenatore sa come si fa a sfruttare nel migliore dei modi i play off: l’anno scorso alla guida del Reno Sant’Alberto traghettò i romagnoli all’Eccellenza, in più non si dimentichi che illo conosce bene per averlo allenato tre anni fa. "E’ una squadra scorbutica – racconta il timoniere rossonero – forte fisicamente, soprattutto in difesa. ...