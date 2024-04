Firenze - sull' Arno come sulla Senna | torna la minicrociera in battello elettrico

Firenze , 26 aprile - Domenica 28 aprile in piazza Ognissanti torna per la sua decima edizione la fierucola dei legnaioli . Dalle 9 alle 19, la mostra mercato dedicata in particolar modo a coloro che amano il legno, lo studiano, lavorano e valorizzano questo prezioso elemento. Accanto ... Continua a leggere>>

tentato furto nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2024 in una boutique di via Tornabuoni a Firenze L'articolo Firenze: tenta furto con trapano in via Tornabuoni. Arrestato 45enne proviene da Firenze Post.

Continua a leggere>>