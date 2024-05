Nuova Renault Morphoz 2025 | come sarà il nuovo suv elettrico?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di lunedì 29 aprile 2024) La futura, attesa trae 2026, dovrebbe nascereSUV potenzialmente che avrà il compito di prendere di mira la Tesla Model Y (4,75 m). La base tecnica dovrebbe essere la Nissan Ariya. Si tratterà quindi di un suv di grandi dimensioni, probabilmente con linea sportiveggiante e caratteristiche quasi da segmento premium., il probabile grande suv del brand franceseDi certo non sappiamo ancora nulla, se non il fatto che il modello potrebbe arrivare nel corso dei prossimi 20 mesi. Le immagini che abbiamo utilizzato nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di Mahboub 1. Inseriamo di seguito il link alla fonte da cui abbiamo preso gli screenshot: La...