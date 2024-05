Anytime Fitness torna a Roma con una nuova apertura

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2024), IL PIÙ GRANDE FRANCHISING PER PALESTRE AL MONDOCON UNAIl nuovo club è pronto ad aprire i battenti in Via Montaione 50 con un servizio personalizzato 365 giorni all’anno., il più grande franchising per palestre al mondo e l’unico presente in tutti i continenti,con una: più precisamente in Via Montaione 50, dove garantirà servizio e supporto 7 giorni su 7, Pasqua e Natale compresi. Lapalestra, la sedicesima aperta dasul territorio capitolino, si sviluppa su un’area di oltre 800 metri quadri ed è pronta a ospitare più di ...