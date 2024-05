Leverkusen - Schick | 'Bellissimo tornare a Rom - De Rossi leader vero La mia crescita? Ora gioco di più'

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Vigilia di UEFA Europa League, Roma e Bayersi sfidano all`Olimpico nella semifinale d`andata e per Patrikè la classica...

E.League: schick, De Rossi può diventare un tecnico eccezionale - "L'anno scorso purtroppo ero infortunato, è bellissimo essere di nuovo qui a Roma e sarà fantastico vedere Daniele De Rossi, che è stato un giocatore eccezionale. (ANSA) ...

schick: “Potrebbe essere la nostra rivincita. Anno scorso boccone amaro” - L’attaccante del Bayer leverkusen ha parlato alla vigilia della gara di andata contro la Roma: “La sfida contro il Barcellona la migliore della mia carriera” ...

Bayer, schick: “Che bello tornare a Roma. De Rossi sta facendo un lavoro eccezionale” - Sarà una notte da ex quella di domani per Patrick schick. L'attaccante del Bayer leverkusen, infatti, ritroverà l'Olimpico e la Roma dopo essersi separati ufficialmente nel 2020. Il giocatore ceco, in ...

