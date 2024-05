Amici 23 - il padre di Sarah è preoccupato | ecco per cosa

Raffaelle Gallo , capogruppo regionale del Pd in Piemonte , non coinvolto a nessun titolo nell'indagine Echidna , che sfiora però per alcuni elementi il padre Salvatore, ritira la propria candidatura . "A tutela dei miei figli e di mia moglie e con senso di responsabilità e rispetto verso il Partito ... Continua a leggere>>

Nelle classi d’Italia circa il 70% degli alunni con cittadinanza non italiana è nato nel nostro Paese. Bambini e bambine che crescono assieme ai loro coetanei, per la legge considerati stranieri. Italiani di fatto, ma non per il diritto. Tra questi c’è anche Sarah (di cui ometto il cognome per ...

Continua a leggere>>