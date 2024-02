Rapita dal padre e portata in Tunisia | Sarah torna in Sicilia con un barcone Ora rischia l’espulsione

Ha lasciato la sua famiglia "soltanto perché è stata rapita dal padre", spiega Lipera. Non solo: la madre della giovane, al fine di ottenere il visto o il permesso di soggiorno per la figlia,

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nelle classi d’Italia circa il 70% degli alunni con cittadinanza non italiana è nato nel nostro Paese. Bambini e bambine che crescono assieme ai loro coetanei, per la legge considerati stranieri. Italiani di fatto, ma non per il diritto. Tra questi c’è anche(di cui ometto il cognome per tutela), figlia di immigrati tunisini, nata innel 2003. I suoi genitori decidono di trasferirsi, con regolare documentazione, a Catania nel 2002. Otto anni dopo ildella giovane «a causa di continui litigi con la moglie», si legge negli atti visionati da Open, lascia l’isola edefinitivamente a Tunisi «portando arbitrariamente con sé la figlia». L’uomo con l’inganno preleva la bambina «per passare un po’ di tempo assieme e riportarla alla madre in serata». All’ora stabilita non si presenta però a casa; l’ex ...