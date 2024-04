Piemonte | Raffaele Gallo Pd ritira candidatura per le regionali | il padre coinvolto nell’inchiesta Echidna | M5S sceglie Sarah Di Sabato

(Di lunedì 8 aprile 2024) Raffaelle, capogruppo regionale del Pd in, nona nessun titolo nell'indagine, che sfiora però per alcuni elementi ilSalvatore,la propria. "A tutela dei miei figli e di mia moglie e con senso di responsabilità e rispetto verso il Partito dem

Dopo le inchieste il Pd lancia un codice etico per i candidati, ma lo scontro con il M5s non si ferma - Il Pd presenta oggi un codice di autoregolamentazione per i suoi candidati: è valido per le elezioni in Campania, ma potrà allargarsi ...fanpage

Il capogruppo dem in Piemonte lascia il suo incarico in Regione - Raffaele Gallo (non coinvolto nell’inchiesta) ritira pure la candidatura alle Europee.Non sono tempi facili per il segretario dem Elly Schlein. Sì perché dopo la Puglia ora è la volta del Piemonte. Ra ...informazione

CAOS PD A TORINO/ Voto di scambio, così gli intrallazzi dem premiano (ancora) M5s - L'operazione Echidna, oltre alle infiltrazioni della ndrangheta, ha rivelato il modus operandi di una corrente del Pd subalpino ...ilsussidiario