Trump - ' il giudice mi toglie libertà di parol - trucca il voto'

(Di martedì 30 aprile 2024) "Ilmi ha tolto il mio diritto costituzione alladi espressione. Questo processo èto endomi la liberta dia, questo controversostando le elezioni del 2024. Interferenze sulle elezioni". Lo afferma Donaldsul suo social Truth. L'ex presidente è stato multato oggi per 9.000 dollari per aver violato i limiti che gli erano stati imposti sui suoi commenti su giurati e testimoni. IlJuan Merchan ha messo in guardiasulla possibilità di finire in carcere nel caso in cui le violazioni dovessero continuare.