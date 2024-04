Trump cancella i post che hanno violato ordine del giudice

A "In Altre parole", il talk show condotto da Massimo Gramellini su la7, l'ospite dell'ultima puntata andata in onda sabato 13 aprile è stato l'ex premier Massimo D'Alema . Al centro del dibattito, poco prima dell'attacco dell'Iran contro Israele, ci sono la situazione internazionale, i conflitti e ... Continua a leggere>>

Riprende a New York il processo a trump. Cancellati i post incriminati - Dopo essere stato multato con una sanzione da 9.000 dollari dal giudice Juan Merchan, Donald trump ha cancellato dai social media, per la maggior parte il suo Truth, tutti i post che hanno violato ...

Donald trump è stato multato per aver violato l'ordine che gli vietava di fare commenti sulle persone coinvolte nel suo processo - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald trump è stato multato per oltraggio alla Corte, per aver violato ripetutamente l'ordine che gli vietava di fare commenti sulle persone coinvolte nel processo p ...

trump è stato multato per i commenti sul processo di New York - trump è stato multato per i commenti sul processo di New York. La Corte ha stabilito il pagamento di 9 mila dollari.

