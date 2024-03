Processo Trump | il procuratore speciale si dimette dopo la sentenza del giudice che invitava la procuratrice capo a rimuoverlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) IlNathan Wade – principale avvocato dell’accusa nelpenale a carico di Donaldper le interferenze elettorali del 2020 in Georgia – come riporta la Cnn si è dimesso. IlScott McAfee, della Contea di Fulton, venerdì mattina aveva stabilito che laFani Willis poteva continuare a seguire il caso contro l’ex presidente a patto che rimuovesse ilcon cui ha avuto una relazione sentimentale.undurato due mesi McAfee ha preso la sua decisione e, in unadi 23 pagine, ha spiegato che l’accusa non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un conflitto di interessi. Mike Roman, il co-imputato di ...