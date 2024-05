(Di mercoledì 1 maggio 2024)nelle dosi di eroina. L’parte da Perugia e si estende a tutta. E fa scattare il piano di prevenzione nazionale. Lain questione era emersa da un controllo a campione dell’Unità di Strada del capoluogo umbro. Un ’primato’ a livello nazionale che proietta l’Umbria, ancora una volta, al centro della galassia delle sostanze stupefacenti. Un ruolo che la regione ha ricoperto, drammaticamente, per anni. E che questa ulteriore scoperta sembra rinnovare, a causa, si può ipotizzare, di un mercato sempre florido che si allarga anche alle regioni limitrofe, assestandoti come uno dei più fiorenti del Centro. La conferma dell’individuazione del farmaco oppioide, molto potente del metadone e dell’eroina che, nellapresa in esame, era servita a tagliare la ...

Nuova allerta riguardo alla presenza di Fentanyl in Italia. L'allarme è stato lanciato dal Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), coordinato dal Dipartimento per le Politiche Anti droga (DPA). L'Istituto Superiore di Sanità ha confermato che il Fentanyl è stato utilizzato come ... Continua a leggere>>

Tracce di Fentanyl sono state trovate in una dose di eroina in un Sert di Terni. La Procura di Perugia ha aperto un'inchiesta sull'uso della cosiddetta "droga degli zombie" che negli Usa ha causato circa 73mila morti nel 2022.Continua a leggere Continua a leggere>>

Il sistema nazionale di allerta rapida per le droghe ha diffuso un' allerta per la presenza di Fentanyl , pericoloso oppiaceo sintetico, trovato come sostanza da taglio in una dose di eroina sequestrata alcune settimane a un utente del Sert di Terni. È la prima volta in Italia . Attivato il Piano ... Continua a leggere>>

Tracce di Fentanyl. Allarme in italia. Erano in una dose - Fentanyl nelle dosi di eroina. L’allarme parte da Perugia e si estende a tutta italia. E fa scattare il piano di prevenzione nazionale. La dose in questione era emersa da un controllo a campione dell’ ...

Continua a leggere>>

Fentanyl in dose eroina. In italia scatta l’allerta - Negli Usa causa oltre 100 mila morti l’anno. In italia l’allarme Fentanyl – oppioide sintetico 80 volte più potente della morfina – è scattato dopo l’analisi di una dose di eroina venduta a Perugia: ...

Continua a leggere>>

Fentanyl. Sale l’allerta in italia, identificato in eroina da strada. Ministero a Regioni: “Informare dei rischi derivanti dall’assunzione” - Sale l'allerta per nuove segnalazioni di Fentanyl in italia. A un mese e mezzo dalla presentazione del Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio del Fentanyl e di altri oppiodi sintetici, ...

Continua a leggere>>