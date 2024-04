Fentanyl - l' Italia alza l' allerta | la droga degli zombie trovata in una dose di eroina

(Di martedì 30 aprile 2024) Nuovariguardo alla presenza diin. L'allarme è stato lanciato dal Sistema nazionale dirapida per le droghe (NEWS-D), coordinato dal Dipartimento per le Politiche Anti(DPA). L'Istituto Superiore di Sanità ha confermato che ilè stato utilizzato come sostanza da taglio in unadisequestrata alcune settimane fa nella zona di Perugia. Si tratta del primo caso accertato in. In raccordo con il Sottosegretario Alfredo Mantovano, è stato, quindi, attivato il Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio diche prevede l'invio dell'a tutte le forze di polizia e a tutte le amministrazioni.

