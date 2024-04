Fentanyl in una dose di eroina - allerta in Italia

(Di martedì 30 aprile 2024) Il sistema nazionale dirapida per le droghe ha diffuso un'per la presenza di, pericoloso oppiaceo sintetico, trovato come sostanza da taglio in unadisequestrata alcune settimane a un utente del Sert di Terni. È la prima volta in. Attivato il Piano nazionale di prevenzione, il ministero della Salute invita le Regioni a 'informare le persone che fanno uso di sostanze dei gravissimi rischi per la salute'. L'inalazione può causare una grave patologia del cervello con danni irreversibili. La procura di Perugia aprirà un'indagine.

