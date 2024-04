La “droga degli zombie” Fentanyl arriva in Italia | trovata in una dose di eroina - Procura apre indagine

Il Fentanyl arriva in Italia . Il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (News-D) coordinato dal Dipartimento per le politiche antidroga (Dpa) ha diffuso un’allerta per la presenza di Fentanyl riscontrata, tramite verifiche svolte dall’Istituto Superiore di Sanità, come sostanza da ... Continua a leggere>>

