Spettacolare blitz della polizia alla Columbia | pugno di ferro contro i pro-Palestina

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ci sarebbero decine di manifestanti arrestati nel CampusUniversity. Laha fatto irruzione da una finestra al secondo piano di un edificio dopo che dall'Universita' sarebbe partita una richiesta di intervento, il segnale che gli agenti attendevano dopo aver circondato il campus. Laè entrata in azione con l'obiettivo di sgomberare la Hamilton Hall occupata dagli studenti filo-palestinesi che hanno bloccato l'accesso dalle prime ore del mattino di ieri, martedì 30 aprile. "Ci rammarichiamo che i manifestanti abbiano scelto di aggravare la situazione attraverso le loro azioni. Dopo che l'Universita' ha appreso durante la notte che Hamilton Hall era stata occupata, vandalizzata e bloccata, non ci è rimasta altra scelta" ha riferito, il portavoce dell'ateneo, Ben Chang, in una dichiarazione ...