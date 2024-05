Usa - proteste pro Palestina alla Columbia | irruzione della polizi - 100 arresti

Non si arrestano le Proteste nelle università Usa contro la guerra a Gaza. Decine di studenti della Columbia University stanno occupando la Hamilton Hall, come rende noto in un post su X pubblicato dalla “ Columbia Students for Justice in Palestine”. Durante la notte, i manifestanti si sono fatti ... Continua a leggere>>

Centinaia di studenti che in queste ore si sono accampati presso la Columbia University per le proteste pro-Palestina sono stati sospesi . Una sospensione da parte dell'Università rende i manifestanti in questione non idonei alla laurea.Continua a leggere

La polizia ha sgomberato la columbia University - Da martedì molti studenti avevano occupato un edificio dell'università di New York, per manifestare contro la guerra nella Striscia di Gaza ...

Medioriente, polizia di New York sgombera campus columbia University: decine gli arresti - (LaPresse) Gli agenti della polizia di New York hanno fatto irruzione e sgomberato il campus della columbia University, prendendo in custodia ...

Conflitti Usa: proteste per Gaza; polizia entrata in Hamilton Hall, arresti - La polizia di New York è entrata nell'Hamilton Hall della columbia University di New York da una delle finestre dell'edificio.

