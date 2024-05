Columbia University - la polizia fa irruzione | decine di arresti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ladi New York ha fattomartedì sera nella Hamilton Hall, situata nel campus della, in risposta a un’occupazione da parte di manifestanti pro-Gaza. L’azione è stata preceduta da una comunicazione ufficiale dell’ateneo, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per ripristinare l’ordine e la sicurezza all’interno del campus. I manifestanti, che avevano occupato il palazzo, sono stati descritti dallacome un gruppo di individui, in gran parte non affiliati all’università, che hanno vandalizzato e bloccato gli ingressi dell’edificio. La presidente Minouche Shafik ha dichiarato che l’azione è stata necessaria perché “non ci hanno lasciato scelta”, evidenziando che la decisione di richiedere l’intervento della ...