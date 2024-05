Usa - proteste pro Palestina alla Columbia | irruzione della polizi - 100 arresti

New York, 1 maggio 2024 – decine di manifestanti sono stati arrestati nel Campus della Columbia University a New York. La polizia ha fatto irruzione da una finestra al secondo piano di un edificio dopo che dall'ateneo ha inviato una lettera con la richiesta di intervento, il segnale che gli agenti ... Continua a leggere>>

La polizia di New York è entrata nella Columbia University per riprendere il controllo di Hamilton Hall, l'edificio occupato dai manifestanti pro Palestina . Agenti in assetto antisommossa sono entrati intorno alle 21.30 (ora di New York, le 3.30 in Italia) da una delle finestre dell'edificio... Continua a leggere>>

L’Università: «I ragazzi non ci hanno lasciato scelta, i leader dell’occupazione non sono del campus»L’Università: «I ragazzi non ci hanno lasciato scelta, i leader dell’occupazione non sono del campus»L’Università: «I ragazzi non ci hanno lasciato scelta, i leader dell’occupazione non sono del ...

Continua a leggere>>