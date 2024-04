Re Carlo | cosa ha regalato a Pasqua ai suoi nipoti

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Si sono concluse da poco le festivitàli e quest’anno per la royal family non è stata un’occasione semplice, visto il periodo difficile che stanno vivendo soprattutto Kate Middleton e re. Eppure, non si rinuncia nemmeno in queste occasioni alle tradizioni. Eccohail sovrano aini. La royal family non rinuncia alle tradizioni, nonostante il periodo difficile che sta affrontando. Infatti, ree Kate Middleton sono tutti e due in cura per il cancro, dopo l’improvvisa diagnosi che hanno annunciato nei mesi scorsi. Quest’anno la festività dinon è stata come tutti gli anni. Eppure, idel sovrano hanno comunque potuto concedersi la caccia alle uova. Ecco quelle che il re ha deciso di ...