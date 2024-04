(Di giovedì 4 aprile 2024) Rafapotrebbe saltare anche il torneo 1000 di Monte Carlo, che ha vinto 11 volte. Lo spagnolo fa preoccupare itifosi. Non posta nulla sui social da dieci giorni e avrebbe ulteriori e nuovi problemi fisici.

Nadal è sparito appena prima di Montecarlo: perché non esistono video dei suoi allenamenti - Ora c'è Monte Carlo, torneo che ha vinto addirittura 11 volte – una cifra mostruosa se si pensa che dal secondo dopoguerra nessun altro lo ha vinto più di tre volte (tre successi per Pietrangeli, ...fanpage

Nadal a Montecarlo ci sarà Il suo silenzio sui social - Rafael Nadal, che non gioca dagli Australian Open, è in forse anche per Montecarlo, primo torneo della stagione sulla sua amata terra rossa. Preoccupano le sue condizioni e il silenzio sui social ...corriere