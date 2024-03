Carlo Lucarelli racconta i suoi piatti preferiti | tortellini | bassotti | grigliata E cucina eritrea

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 31 marzo 2024) «Io sono il trattino tra Emilia e Romagna. Sono nato a Parma, quindi sono nato emiliano, ho vissuto lì fino ai dieci anni, poi sono andato a Faenza che invece è in Romagna, dove sono rimasto dal 1970 all’83, poi sono venuto ad abitare a Mordano che è praticamente il “trattino” tra l’Emilia e la Romagna. Se me lo chiedi, sono orgogliosamente emiliano, però sono romagnolo». Comincia così la chiacchierata intorno al cibo e alla tavola con, giallista e conduttore televisivo, appassionato di cibo e del buon mangiare…inper il Gambero: prepara i. In apertura, il giallista ritratto da Massimo Gennari Gastronomicamente parlando si sente più romagnolo? In effetti sì. Se ci penso è così, ma senza entrare nelle diatribe tra tortellino e ...