Gaza | Meloni vira con Biden contro Israele | No operazione di terra a Rafah | sarebbe catastrofica - VIDEO

(Di martedì 19 marzo 2024) Giorgiacona difesa di, che deve esercitare il "legittimo diritto all'autodifesa con proporzionalità e nel rispetto del diritto umanitario. Non siamo insensibili all'enorme tributo di vittime innocenti" della popolazione di, "vittime due volte, del cinis

"Non possiamo dimenticare chi è stato Hamas a scatenare questo conflitto , massacrando civili inermi, donne e bambini compresi, e mostrando al mondo i loro corpi oltraggiati. È stato Hamas . Non ... (iltempo)

Trenta minuti per fissare i paletti non solo del prossimo Consiglio europeo, ma di una visione geopolitica che abbraccia i maggiori dossier di politica internazionale. Ucraina, Gaza , Mar Rosso, ... (formiche)

Guerra Ucraina, Meloni: «No all'intervento diretto, rischio escalation. Su politica estera governo coeso e determinato» - Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella replica al Senato dopo il dibattito sulle ... e il sostegno all'iniziativa Amalthea per un canale marittimo da Cipro a Gaza finalizzato alla consegna degli ...leggo

Gaza, Meloni: no a operazione di terra a Rafah, sarebbe catastrofica - Non siamo insensibili all'enorme tributo di vittime innocenti" della popolazione di Gaza, "vittime due volte, del cinismo di Hamas che li usa come scudi umani" e poi della risposta di Israele. Lo ha ...notizie.tiscali

Consiglio Europeo, Meloni al Senato: “Il nostro è il Governo che si è impegnato di più in Agricoltura” - Meloni: “Civili a Gaza vittime due volte nella Guerra” Il secondo punto sugli Esteri affrontato da Giorgia Meloni, riguarda la Guerra in Medioriente, punto sul quale la Premier conferma, anche qui da ...tag24