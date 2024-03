M O | Meloni | no a operazione a Rafah | sarebbe catastrofica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (askanews) – “Ribadiamo la contrarietà a una massicciadi terra ache avrebbe conseguenze ancora più catastrofiche”.Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo di Bruxelles. Occorre far arrivare “in sicurezza gli aiuti umanitari”, con un “canale marittimo per la consegna degli aiuti” ma anche “aprendo nuove vie terresti”. L’Italia ribadisce il “sostegno alla mediazione di Usa, Egitto e Qatar per un prolungato cessate il fuoco, per il rilascio degli ostaggi e gli aiuto umanitari”. Su questo “prosegue l’impegno dell’Italia: dopo l’invio della nave Vulcano ora arrivano anche bambini palestinesi nei nostri ospedali pediatrici”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.