Gaza | Biden sente Netanyahu | “Operazione a Rafah sarebbe errore” Ma il premier israeliano | “Raggiungeremo tutti gli obiettivi”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Quarantacinque minuti di telefonata tra Joee Benyamin, il primo contatto dopo oltre un mese. L’obiettivo del colloquio era quello di discutere gli ultimi sviluppi in Israele e, compresa la situazione ae gli sforzi per aumentare l’assistenza umanitaria nella Striscia, ha fatto sapere la Casa Bianca. Telefonata avvenuta nel giorno delle accuse di Borrell a Israele e mentre non sono stati ancora sciolti i nodi dei negoziati di Doha, in Qatar, tra Israele e Hamas. “ha detto ache l’un“, lo ha riferito il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing con la stampa sottolineando che il presidente ha espresso al ...

di Roberto Iannuzzi * Per distanziarsi dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, pur continuando a mostrarsi filoisraeliano, il funambolico presidente americano Joe Biden ha escogitato di costruire ... (ilfattoquotidiano)

Il presidente Usa Joe Biden ha parlato per prima volta in oltre un mese con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu per discutere gli ultimi sviluppi in Israele e Gaza , compresa la situazione ... (quotidiano)

Direi a Netanyahu che l’attacco a Gaza “Deve finire e devi farlo in fretta per far tornare il mondo in pace . Abbiamo bisogno di pace nel mondo… abbiamo bisogno di pace in Medio Oriente”. Così Trump ... (it.insideover)

Gaza: Borrell accusa Israele di utilizzare la fame come “arma di guerra”; dura la replica - Come un miraggio l'accordo per un cessate il fuoco: apparentemente all'orizzonte, ma sempre sfuggente. Gli ultimi rumors parlano di un nuovo round negoziale ...sanmarinortv.sm

Gaza, Biden a Netanyahu: l'operazione a Rafah sarebbe un errore, mandate un team in Usa per discuterne - Prima telefonata tra i due leader dal 15 febbraio. Borrell: intesa in Ue su sanzioni a Hamas e ai coloni violenti (ANSA) ...ansa

Gaza: Fratoianni (Avs), da gabbia a cimitero, Tajani sbaglia a criticare Borrell - "Borrell lancia un allarme basato semplicemente su dati di realtà: per troppi anni la Striscia di Gaza è stata una gabbia a cielo aperto per milioni di palestinesi ed oggi si è trasformata in un ...agenzianova