Morto Paul Auster - lo scrittore americano aveva 77 anni

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) – E'. Secondo quanto scrive il New York Times, lo, 77, ammalato da tempo di un cancro al polmone, ènella sua casa di Brooklyn. Autore, tra l'altro, de "La trilogia di New York", "Sunset Park", "Invisibile",pubblicato il suo ultimo romanzo "Baumgartner" lo scorso anno.

Il romanziere se ne va a 77 anni : era malato da tempo di cancro ai polmoni. La sua opera più famosa resta la "Trilogia di New York"

È morto martedì a 77 anni Paul Auster , uno dei più importanti e conosciuti scrittori statunitensi contemporanei, a causa di complicazioni dovute a un cancro ai polmoni di cui era malato da tempo. Era diventato famoso in tutto il mondo soprattutto dopo la pubblicazione della Trilogia di New ...

Il mondo della letteratura piange la scomparsa di Paul Auster , scrittore maestro del postmodernismo americano, spentosi all'età di 77 anni . La sua morte, avvenuta nella sua casa di Brooklyn per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni , lascia un vuoto incolmabile nel panorama letterario ...

E' morto lo scrittore statunitense paul Auster - paul Auster, il prolifico scrittore americano autore della 'Trilogia di New York', è morto per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni: lo riporta il New York Times. Auster è deceduto nella sua ...

paul Auster, la tragedia del figlio e della nipotina di 10 mesi morti per overdose - Per la morte della bimba fu accusato il figlio dello scrittore, Daniel, che poi morì per overdose sei mesi dopo ...

paul Auster, chi era lo scrittore americano: la «Trilogia di New York», il dramma del figlio (morto per overdose di Fentalyn) e il tumore - Addio allo scrittore statunitense paul Auster, uno dei maestri del postmodernismo americano insieme a Thomas Pynchon e Don DeLillo, che ha incentrato la propria poetica sul caso che ...

