È morto Paul Auster - il grande scrittore americano aveva 77 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 maggio 2024) È morto martedì a 77, uno dei più importanti e conosciuti scrittori statunitensi contemporanei, a causa di complicazioni dovute a un cancro ai polmoni di cui era malato da tempo. Era diventato famoso in tutto il mondo soprattutto dopo la pubblicazione della Trilogia di New York, composta da tre romanzi: Città di vetro, Fantasmi e La stanza chiusa, pubblicati tra il 1985 e il 1987.nacque nel 1947 a Newark, nel New Jersey, ed è considerato uno dei principali esponenti della letteratura postmoderna, insieme a scrittori come Thomas Pynchon e Don DeLillo. Dopo il liceo si iscrisse alla Columbia University di New York, dove si laureò in letteratura comparata. In quegliconobbe la sua prima moglie, la scrittrice Lydia Davis, e partecipò alle rivolte studentesche del 1968. Si ...