(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il romanziere se ne va a 77: era malato da tempo di cancro ai polmoni. La sua opera più famosa resta la "Trilogia di New York"

Era da tempo malato di cancro al polmone. Autore de "La trilogia di New York", "Sunset Park", "Invisibile", aveva pubblicato il suo ultimo romanzo "Baumgartner" lo scorso anno E' Morto Paul Auster . Secondo quanto scrive il New York Times, lo scrittore americano , 77 anni , ammalato da tempo di un ... Continua a leggere>>

È morto martedì a 77 anni Paul Auster , uno dei più importanti e conosciuti scrittori statunitensi contemporanei, a causa di complicazioni dovute a un cancro ai polmoni di cui era malato da tempo. Era diventato famoso in tutto il mondo soprattutto dopo la pubblicazione della Trilogia di New ... Continua a leggere>>

É morto a 77 anni lo scrittore statunitense Paul Auster: era tra i protagonisti del Postmodernismo - Il romanziere se ne va a 77 anni: era malato da tempo di cancro ai polmoni. La sua opera più famosa resta la "Trilogia di New York" ...

Continua a leggere>>

Gli diagnosticano una gengivite, ma in realtà era un melanoma: morto a 44 anni - La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del dentista che ha effettuato la diagnosi con l'accusa di omicidio colposo ...

Continua a leggere>>

morto lo scrittore Paul Auster autore della ‘Trilogia di New York’: aveva 77 anni - Aveva 77 anni ed era considerato uno dei più importanti esponenti della letteratura postmoderna, noto soprattutto per la "Trilogia di New York" ...

Continua a leggere>>