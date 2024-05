Morto lo scrittore Paul Auster - autore della ‘Trilogia di New York’ | stroncato a 77 anni da un cancro ai polmoni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il mondoletteratura piange la scomparsa dimaestro del postmodernismo americano, spentosi all’età di 77. La sua morte, avvenuta nella sua casa di Brooklyn per complicazioni dovute a unai, lascia un vuoto incolmabile nel panorama letterario contemporaneo. La vita diè stata costellata di successi letterari e riconoscimenti prestigiosi, tra cui il Premio Principe delle Asturie, il Prix Médicis e il Premio Napoli. Tuttavia, ha dovuto affrontare anche dolori profondi, come la morte del figlio Daniel per overdose nel 2022. Un pioniere del postmodernismoNato a Newark, New Jersey, nel 1947,si è affermato come uno dei più importanti esponenti del postmodernismo americano, ...