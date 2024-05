Paul Auster è morto | addio allo scrittore della Trilogia di New York

(Di mercoledì 1 maggio 2024). Lodi Newè deceduto all’età di 77 anni per un cancro ai polmoni. L’amico di famiglia Jacki Lyden ha fatto sapere all’agenzia France Presse che èa Brooklin, circondato dai suoi cari. La moglie Siri Hustvedt aveva fatto sapere che aveva un tumore l’anno scorso. Autore di una trentina di libri, è stato tradotto in quaranta lingue.ha studiato letteratura francese, italiana e inglese alla Columbia University. Poi ha lavorato a traduzioni a Parigi prima che l’eredità del padre gli permettesse di dedicarsi alla scrittura. Il suo primo romanzo di successo è stato L’invenzionesolitudine nel 1982, mentre ladi New ...

(Adnkronos) – E' Morto Paul Auster . Secondo quanto scrive il New York Times, lo scrittore americano , 77 anni , ammalato da tempo di un cancro al polmone, è Morto nella sua casa di Brooklyn. Autore, tra l'altro, de "La trilogia di New York", "Sunset Park", "Invisibile", aveva pubblicato il suo ultimo ... Continua a leggere>>

aveva 77 anni ed era considerato uno dei più importanti esponenti della letteratura postmoderna, noto soprattutto per la "Trilogia di New York". Nel 2022 era stato colpito da un doppio lutto: la morte del figlio Daniel, Morto di overdose, e della nipote Ruby.Continua a leggere Continua a leggere>>

Era da tempo malato di cancro al polmone. Autore de "La trilogia di New York", "Sunset Park", "Invisibile", aveva pubblicato il suo ultimo romanzo "Baumgartner" lo scorso anno E' Morto Paul Auster . Secondo quanto scrive il New York Times, lo scrittore americano , 77 anni , ammalato da tempo di un ... Continua a leggere>>

Paul auster, chi era lo scrittore americano: la «Trilogia di New York», il dramma del figlio (morto per overdose di Fentalyn) e il tumore - Addio allo scrittore statunitense Paul auster, uno dei maestri del postmodernismo americano insieme a Thomas Pynchon e Don DeLillo, che ha incentrato la propria poetica sul caso che ...

Continua a leggere>>

morto lo scrittore Paul auster autore della ‘Trilogia di New York’: aveva 77 anni - Aveva 77 anni ed era considerato uno dei più importanti esponenti della letteratura postmoderna, noto soprattutto per la "Trilogia di New York" ...

Continua a leggere>>

"Portami dove vuoi". A 77 anni se ne va Paul auster, aveva raccontato l'America come i grandi della letteratura - È morto a 77 anni il romanziere statunitense Paul auster, prolifico scrittore che ha scritto tra l'altro, la "Trilogia di New York". auster è deceduto per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni.

Continua a leggere>>