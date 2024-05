Fentanyl - arriva in Italia la droga degli zombie | quali sono gli effetti

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Per la prima volta instate individuate tracce di, un potente oppiode sintetico che ha da tempo scatenato gravi problemi di salute pubblica negli Stati Uniti. È accaduto nella zona di Perugia, dove ilè stato identificato all’interno di un campione di eroina confiscata diverse settimane fa. In risposta a questa scoperta, è stato attivato il Sistema Nazionale di Allerta Rapida per le Droghe, coordinato dal Dipartimento per le Politiche Anti, che ha emesso un’allerta rivolta a tutte le forze dell’ordine e agli enti competenti.ingliL’allarmeera già scattato qualche mese fa, con il governo che a marzo aveva presentato ...

