Tumore alla prostata - il test delle urine evita le biopsie

(Di martedì 30 aprile 2024) Il nuovomesso a punto dai ricercatori del Rogel Cancer Center dell'Università del Michigan è in grado di rilevare accuratamente le forme di cancro prostatico di alto grado.

Firenze , 17 aprile 2024 - Via Torcicoda , l’asse portante dell’Isolotto, abbandonata e in balia del degrado , soprattutto nelle ore notturne. Lo denunciano i sempre meno commercianti che chiudono il bandone nelle ore più tarde della sera. I punti peggiori le due estremità della lunga arteria, dove ... Continua a leggere>>

Il Ministero dell'Istruzione ha emesso una nuova circolare riguardante le adozioni dei libri di testo per l'anno scolastico 2024-2025, reiterando le linee guida già stabilite nella nota del 9 aprile 2014. Le decisioni relative alla scelta dei testi scolastici devono essere prese dal collegio dei ... Continua a leggere>>

Tumore alla prostata: il test delle urine lo scopre anche in assenza di sintomi - La scienza, come sempre, fa passi da gigante. Recentemente i ricercatori del Rogel Cancer Center dell'Università del Michigan hanno sviluppato un nuovo test basato sulle urine che è in grado di ...

Continua a leggere>>

Arriva l'elettrica che si ricarica in 10 minuti, basta tempi d'attesa prolungati - Il futuro della mobilità elettrica appare sempre più luminoso grazie agli ultimi sviluppi nel campo della tecnologia delle batterie, con la promessa di tempi di ricarica drasticamente ridotti. Una del ...

Continua a leggere>>

Totem Kin, Atoll MS120 e Atoll AM100 setup hifi da 3.300 Euro che stupisce. - Se volete un setup hifi da 3.300 Euro non perdete questo articolo che abbiamo realizzato con la collaborazione di Stefano Marchi ...

Continua a leggere>>