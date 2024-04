Firenze | via Torcicoda protesta | meno negozi | sempre più degrado e inciviltà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2024 - Via, l’asse portante dell’Isolotto, abbandonata e in balia del, soprattutto nelle ore notturne. Lo denunciano icommercianti che chiudono il bandone nelle ore più tarde della sera. I punti peggiori le due estremità della lunga arteria, dove il tessuto commerciale si sta facendo negli annipiù lasso ed è più distante dal cuore pulsante della piazza. “Stanno chiudendo tantiqui intorno – spiegano amareggiate Sara e Simona Bini, della pizzeria Pappa e Ciccia sotto i portici all’angolo con via Sernesi, nella parte più a ovest di via– Già si viene fuori dal Covid, durante il quale abbiamo preso una mazzata tutti; poi ci sono stati aumenti enormi per i commercianti di ...