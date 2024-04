Adozione libri di testo | cosa fare - circolari e documenti da scaricare Aggiornato con sforamento tetto spesa Secondaria II grado

(Di martedì 23 aprile 2024) Il Ministero dell'Istruzione ha emesso una nuova circolare riguardante le adozioni deidiper l'anno scolastico 2024-2025, reiterando le linee guida già stabilite nella nota del 9 aprile 2014. Le decisioni relative alla scelta dei testi scolastici devono essere prese dal collegio dei docenti entro maggio 2024, rispettando i limiti diprevisti per le scuole secondarie di primo e secondo. È possibile anche optare per strumenti didattici alternativi aiditradizionali. L'articolo .

Pubblicata la nota MIM di protocollo numero 6740 del 15/02/ 2024 contenente indicazioni sull’ Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024 / 2025 . La stessa precisa che l’ Adozione è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota ministeriale prot. 2581 del 9 aprile 2014. In allegato modello di circolare . L'articolo Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2024 / 2025 – indicazioni operative e ... (orizzontescuola)

Adozioni libri di testo: scadenze e chi fa cosa. Aggiornato con prezzi copertina Primaria Ferie personale docente a TI e a TD: la richiesta, l'indennità sostitutiva e l'obbligo di comunicazione del Dirigente Scolastico Aggiornamento RAV: quando farlo e cosa fa il Dirigente Scolastico Tutela minoranze linguistiche storiche: entro il 30 Aprile è possibile presentare i […]

