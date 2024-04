Traffico Roma del 30-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024) Luceverdementre Parti dalla redazione riaperto alvia Felice Salemme chiusa ieri per lavori urgenti rallentamenti per incidente in via Della Riserva Nuova all’altezza di via per un altro incidente rallenta ilin via Collatina in prossimità di via Pio Semeghini in vista del concerto del Primo Maggio chiusa da ieri via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro da stasera altre modifiche interesseranno diverse vie adiacenti Ilaria del Circo Massimo con chiusure a partire dalle ore 20 anche di Piazza Ugo La Malfa e di via della Greca le riaperture sono previste per giovedì 2 maggio per i dettagli di queste da altre notizie è possibile consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di ...