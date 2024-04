Traffico Roma del 30-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un veicolo in panne lungo il tratto Urbano della A24L’Aquila code da via Dei Fiorentini verso la tangenziale est proseguono gli interventi alla sede tranviaria in viale Gioacchino Rossini ai Parioli tra via Guido D’Arezzo e via Antonio Bertoloni in direzione di via Ulisse Aldrovandi possibili chiusure e restrizioni modifiche per i tram la linea 19 sostituita da bus tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento mentre le linee due sono sostituite da bus tra Porta Maggiore Valle Giulia in vista del concerto del primo maggio in programma dalle ore 15 alla mezzanotte di domani chiusa da ieri via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via San Teodoro da stasera poi altre modifiche interesseranno diverse vie adiacenti l’area del Circo Massimo con chiusure a partire ...