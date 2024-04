Traffico Roma del 30-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia bis e salari e successivamente tra Casilina Laurentina attenzione nella guida in entrambi i lati Viene segnalato un incidente code per incidente anche su via Flaminia avvenuto nei pressi del Centro RAI file da via di Tor di Quinto verso il disagio ilanche sul tratto Urbano della A24L’Aquila con code via Dei Fiorentini verso la tangenziale est anche in questo caso Viene segnalato un incidente file sulla stessa tangenziale in direzione San Giovanni da Nomentana a Prenestina la polizia locale Ci segnala un incidente Concorde su via del Serafico a Viale del Tintoretto in vista del concerto del Primo Maggio chiusa da ieri via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena via di San Teodoro da questa sera altre modifiche ...