Traffico Roma del 30-04-2024 ore 10 | 30

(Di martedì 30 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàintenso su Viale dei Colli Portuensi in via Gregorio VII via Aurelia & via Aurelia Antica in via Baldo degli Ubaldi via Anastasio II Viale Vaticano via Angelo Emo via della Giuliana e Piazzale Clodio via della Pineta Sacchetti via della Giustiniana è la via Cassia in prossimità del raccordo anulare forteanche sulla circonvallazione Appia in via Tuscolana tra via delle Cave in zona Cinecittà in via Merulana in via Cavour sulla circonvallazione Tiburtina e in via Laurentina in prossimità del raccordo In collaborazione con Luce Verde infomobilità