(Di martedì 30 aprile 2024) Maltempo insu. Dalla sera di oggi previstisu Valle d'Aosta, Piemonte, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia. Lo indica un avviso meteoa Protezione civile, che valuta per domani allerta gialla per rischio idrogeologico in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e su buonadi Valle d'Aosta, Piemonte, Abruzzo, Molise e Sicilia.

oggi bel tempo, ma nella giornata di mercoledì Primo Maggio , festa dei Lavoratori, tutto cambierà. Previsti a Roma forti temporali in mattinata e nel corso del pomeriggio, ma in generale su tutto il territorio regionale è previsto forte maltempo.

Articolo pubblicato martedì 30 Aprile 2024, 13:32 L'anticiclone africano ha portato in questi ultimi giorni delle temperature che hanno fatto pregustare l'estate in tutto il Paese. Per il Primo Maggio invece, il Meteo non sarà dalla nostra parte: la Festa dei lavoratori infatti sarà all'insegna ...

ANCONA - Gli ultimi giorni con il ritorno del sole, dopo l'ondata di freddo tardivo, avevano fatto ben sperare per il Primo Maggio . Ma, anche sulle Marche, il maltempo rischia di rovinare,...

temporali in arrivo su gran parte dell'Italia - Maltempo in arrivo su gran parte dell'Italia. Dalla sera di oggi previsti temporali su Valle d'Aosta, Piemonte, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia. Lo indica un avviso ...

Maltempo, dove e quando pioverà il primo maggio: temperature in calo e rischio forti temporali. Le previsioni - Maltempo in arrivo sull'Italia. Una perturbazione atlantica si sta spostando verso la nostra Penisola. In Spagna è stata ribattezzata "tempesta Sancho". Da noi avrà ...

Perturbazione in arrivo sull'Italia: giornata ricca di temporali da Nord a Sud - Maltempo con fenomeni diffusi sui settori occidentali, in parziale evoluzione verso quelli orientali dal pomeriggio; temperature in calo ...

