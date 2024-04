Primo Maggio con il maltempo | temporali in arrivo sulle Marche Temperature giù - rischio grandine

(Di martedì 30 aprile 2024) ANCONA - Gli ultimi giorni con il ritorno del sole, dopo l'ondata di freddo tardivo, avevano fatto ben sperare per il. Ma, anche, ilrischia di rovinare,...

Che cosa hanno in comune artisti di diversi generi, stili e generazioni come Achille Lauro, Ariete, BigMama, Colapesce Dimartino, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Geolier, La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Mahmood, Malika Ayane, Morgan, Negramaro, Noemi, Piero Pelù, Rose ...

Le Anticipazioni di Amici della settima puntata del Serale , in onda sabato 4 maggio 2024 in prima serata su Canale 5, contengono alcune novità fondamentali dal nome del nuovo eliminato a quello del primo finalista ! Ecco che cosa è emerso. Anticipazioni Amici settima puntata Serale 4 aprile 2024 : ...

Meteo Latina, primo maggio con il maltempo. Scatta l’allerta in tutto il Lazio - Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. L’avviso di condizioni meteo avverse valido dal mattino e per le successive 12-18 ore. Temperature in calo ...

primo maggio, ecco i musei aperti in Sardegna - Festa del Lavoro ma anche occasione per conoscere la cultura isolana Sardegna. I Musei della Direzione regionale saranno aperti, eccezionalmente, anche domani. Un'iniziativa che è rivolta non solo ai ...

primo maggio, i supermercati e i centri commerciali aperti: l'elenco completo con tutti gli orari - Il primo maggio è il giorno in cui si celebra la festa dei lavoratori. Alcuni supermercati rimarranno aperti. Maltempo Italia, dove e quando pioverà il primo maggio: forti temporali ...

