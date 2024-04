Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 30 aprile | Primo Maggio bagnato - in arrivo temporali forti

(Di martedì 30 aprile 2024)bel tempo, ma nella giornata di mercoledì, festa dei Lavoratori, tutto cambierà. Previsti ain mattinata e nel corso del pomeriggio, ma in generale su tutto il territorio regionale è previsto forte maltempo.

Roma , 28 apr. (Adnkronos) - Dopo l'ufficializzazione di oggi del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , della sua candidatura come capolista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni Europee , in un post sul profilo Facebook del partito arriva stasera un altro Annuncio : una manifestazione a ... Continua a leggere>>

Mahmood , attualmente in tour in tutta Europa per presentare il suo ultimo disco “Nei letti degli altri” uscito lo scorso 16 febbraio, ha confermato la sua partecipazione al Concerto del 1° Maggio al Circo Massimo a Roma . “Sono onorato di parteciparvi per la prima volta. È una grande occasione per ... Continua a leggere>>

Cortei e comizi in piazza. Si parla di pace e diritti - Cortei e comizi nelle piazze di tutta la provincia di Firenze. Tra le iniziative del primo Maggio messe in campo da Cgil, Cisl e Uil c’è anche l’appuntamento in piazza don Minzoni. Il tradizionale cor ...

"Ci vediamo il primo maggio". Geolier al concertone di roma - Geolier ha ufficializzato la sua presenza al Concertone al Circo Massimo di roma del primo maggio. Il rapper è l'ospite più atteso dell'evento e i fan sono già in visibilio per la sua performance.

