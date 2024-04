Meteo Primo Maggio - addio all’anticiclone africano | in arrivo piogge e temporali

(Di martedì 30 aprile 2024) Articolo pubblicato martedì 30 Aprile 2024, 13:32 L’anticicloneha portato in questi ultimi giorni delle temperature che hanno fatto pregustare l’estate in tutto il Paese. Per ilinvece, ilnon sarà dalla nostra parte: la Festa dei lavoratori infatti sarà all’insegna del maltempo e delle forti. Diciamo quindiall’idea L'articolo proviene da Il Difforme.

Temperature in calo e maltempo per la Festa dei lavoratori: le prime precipitazioni arriveranno sul Nor dove st, in particolare su Piemonte e Sardegna, per poi estendersi su tutte le regioni nord-occidentali, su ampie zone dell'Emilia Romagna e fino al Veneto. Al Sud aumenta ovunque la nuvolosità ma ...

Firenze, 30 aprile 2024 - Ultima giornata di sole, poi da domattina tornerà il maltempo. Previsioni brutte per il Primo Maggio che, dunque, trascorrerà senza le consuete scampagnate. Anche domani l'altro il Meteo non sarà per nulla clemente. Per tornare ad apprezzare la primavera bisognerà ...

Temporali, grandine e raffiche di vento: primo Maggio con l'allerta meteo - primo maggio con l'allerta meteo. La Protezione Civile ha diramato un avviso valido su tutto il territorio della Campania, con livello di criticità di colore giallo, valido dalle 12 di mercoledì, 1° ...

meteo, primo maggio con sciarpa e ombrello. Forti temporali e temperature in picchiata: dove e quando pioverà - Come ogni appuntamento con il primo maggio che si rispetti la pioggia sembra non mancare mai. Dopo giorni di tempo soleggiato e temperature quasi estive, nella giornata del 1 maggio in tutta ...

meteo, previsioni per i primi di maggio: 3 giorni di pioggia e neve - Nuvole in aumento sin dalle prime ore del mattino a Nord-Ovest e Isole con piogge e rovesci sulle Alpi occidentali e rovesci in Sardegna. Nel resto del paese tempo soleggiato ad eccezione delle Alpi, ...

