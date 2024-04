Si perde nella piazza del paese e viene adescata da un pedofilo 19enne | abusata bimba di 5 anni

Scatto memorabile per la neo laurea ta Francesca Belpulsi, che mentre stava festeggiando con la corona di alloro in piazza Maggiore a Bologna ha casualmente incontrato Cesare Cremonini e Gianni Morandi . I due artisti si sono mostrati molto cordiali e hanno scattato una foto ricordo con la ragazza ... Continua a leggere>>

Nuova impresa da sceriffo per il primo cittadino di Firenze . A distanza di un anno dal placcaggio di un attivista di Ultima generazione che stava imbrattando Palazzo Vecchio, un altro video di Dario Nardella sta conquistando la viralità sui social. Questa volta, il sindaco ha allontanato dal ... Continua a leggere>>

Il raid con Calci , pugni e bottigliate. Apparentemente senza un perché. La vittima colpita anche a terra. Un 19enne col setto nasale fratturato e una decina di aggressori in fuga e ricercati dalla polizia. L’esplosione di violenza è andata in scena all’alba di sabato sul lato di piazza XXV ... Continua a leggere>>

Primo Maggio, l’appello dei sindacati alla piazza: “Festa di pace, no alla violenza” - Tre anni di inflazione hanno eroso i risparmi questo impone di ... E dalle 6 di domani saranno chiusi i parcheggi sotterranei di via Roma e piazza Vittorio Veneto mentre dalle 7 saranno a sospese le ...

Deejay Ten Viareggio, tutte le info utili - Dopo il grande successo delle precedenti tappe a Torino e Bari, che hanno chiamato a raccolta 20.000 persone, la Deejay Ten arriva per la prima volta a ...

Già denunciato per spaccio, viene fermato dalla polizia e arrestato - BOLZANO. Era uno dei pusher noti alle forze dell'ordine in quanto attivo sulla piazza bolzanina e nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 aprile, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nei pressi di via G ...

