Si laurea a Bologna e Cesare Cremonini e Gianni Morandi si fermano per fare una foto con lei in piazza Maggiore

Bologna , 28 marzo 2024 – Un ospite speciale in visita a Casteldebole (video). Questa mattina Cesare Cremonini ha fatto visita al centro tecnico rossoblù, incontrando i calciatori e ricevendo un regalo speciale, la maglia del Bologna . Il cantante ha compiuto infatti ieri 44 anni e non c'era modo ...

Si laurea a bologna, l'incontro inaspettato con Cremonini e Morandi: "Giuro mi hanno fermato loro..." - Nel corso dei festeggiamenti in piazza Maggiore a bologna, cesare Cremonini e Gianni Morandi fermano una neolaureata per una foto con lei.

Primo Maggio, 4borghi per una gita fuori Porta a due passi da bologna - borghi a due passi da bologna rocce abbazia dozza la rossa la dotta castelvetro di modena monteveglio grizzana morandi rocchetta mattei ...

