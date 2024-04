Firenze - Nardella riveste i panni dello sceriffo e caccia dalla piazza i truffatori del gioco delle tre carte – Il video

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nuova impresa daper il primo cittadino di. A distanza di un anno dal placcaggio di un attivista di Ultima generazione che stava imbrattando Palazzo Vecchio, un altrodi Dariosta conquistando la viralità sui social. Questa volta, il sindaco ha allontanato dal centro storico della sua città ideltre. In molte città d’arte italiane, questi malviventi provano a raggirare i turisti facendo credere, tramite dei complici, che esistonopossibilità di vincita ald’azzardo, in realtà truccato., vedendone uno all’azione, gli corre incontro e prova a strappargli l’armamentario da. «Via, dammi questa roba», ...

Per la linea della tramvia che porterà in piazza della Libertà a Firenze "siamo vicinissimi alla conclusione, questo tratto importante che fa tutto viale Spartaco Lavagnini fino al Parterre sarà il primo tratto di prova", "sono fiducioso" sul fatto che "a maggio arriveremo a piazza San Marco. ... Continua a leggere>>

Stefano Massini ha letto Scurati in piazza della Signoria. Nardella alla celebrazione in piazza della Libertà. La frase di Schmidt , L'articolo 25 aprile a Firenze , monologo di Scurati letto da Massini. Nardella : “Resistere ancora”. Schmidt : “Antifascismo è un dovere” proviene da Firenze Post. Continua a leggere>>

firenze, avrebbe aggredito una donna in un ospedale: 59enne espulso dall'Italia - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha espulso in 48 ore cinque cittadini stranieri che, oltre a non essere in regola con gli obblighi sul soggiorno, erano stati denunciati nel corso della loro ...

Grandi Corse, la parola ai protagonisti - Settimana importante per il galoppo italiano che si è aperta con la corsa più antica d’Italia, la Coppa dell’Arno. Tra Milano e Roma, un grande spettacolo: Premio Ambrosiano, Parioli ed Elena e molto ...

