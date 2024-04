Salerno - incredibile incidente in tangenziale | auto nel guardrail

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale stamattina a Salerno intorno alle 9:30 in via Quintino di Vona, quartiere S.Eustachio nei pressi della chiesa. Una Mercedes si è ribaltata, per cause da accertare, mentre era in marcia. Sul posto è giunta la squadra della sede Centrale dei caschi ...

Continua a leggere>>