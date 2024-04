Incidente stradale a Salerno - si ribalta una vettura | donna soccorsa dal 118

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutostamattina aintorno alle 9:30 in via Quintino di Vona, quartiere S.Eustachio nei pressi della chiesa. Una Mercedes si èta, per cause da accertare, mentre era in marcia. Sul posto è giunta la squadra della sede Centrale dei caschi rossi diche ha provveduto a mettere in sicurezza lae ad estrarre laper affidarla alle cure del 118. Solo qualche contusione per la conducente. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.