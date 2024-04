Carabinieri morti nell' incidente a Salerno | deceduto anche Cosimo Filantropia | il 75enne che rimase ferito nello scontro

(Di lunedì 15 aprile 2024) Non ce l'ha fatta, il pensionato di 75 anni di Campagna, coinvolto nel tragicosulla strada statale in cui hanno perso la vita i duepugliesi Francesco Pastore e Francesco Ferraro. Tutto era nato da una carambola con un suv guidato da una donna di 31 anni ris

È morto il terzo ferito nell'incidente che ha ucciso i due giovani Carabinieri a Campagna, in provincia di Salerno, lo scorso 7 aprile. Si tratta di Cosimo Filantropia, 75 anni, ... (teleclubitalia)

È morto questa mattina il 75enne di Campagna , in provincia di Salerno, Cosimo Filantropia. L’uomo – ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Battipaglia – era rimasto gravemente ferito ... (ilfattoquotidiano)

