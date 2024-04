Salerno | due carabinieri perdono la vita in un incidente stradale | morto anche il 75enne rimasto ferito

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile due carabinieri in servizio presso la stazione di Campagna, in provincia di Salerno, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale che ha visto coinvolte ... (ildifforme)

Nella notte due carabinieri in servizio presso la stazione di Campagna, in provincia di Salerno, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale che ha visto coinvolte tre automobili. Il ... (ildifforme)