Appuntamento Un weekend all’insegna del rugby per tutte le età

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Tanti piccoli e grandi tesserati hanno fatta tappa allo Stadio impico di Roma dove hanno esultato per la vittoria degli azzurri contro la Scozia e ben cinque atleti under 18 rossoblù, convocati dalla selezione della franchigia Romagna, hanno prolungato la loro permanenza a Roma per disputare un’amichevole con la formazione dei Lyons Alto Lazio di Viterbo. Oggi, poi, i piccolisti di Imola-Quercesaranno ospiti dell’evento Choco Moments, in piazzetta dell’orologio, dove riceveranno, alle 15,30, un premio. Dalle 16 poi, in piazza Matteotti, sarà presente un ludico stand "Imola" grazie all ‘invito della Proloco di Imola alla consueta manifestazione Lom a Merz. Giochi e divertimento per tutti i partecipanti. m.m.